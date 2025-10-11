Hava ambulansı, tarlada çalışırken yaralanan vatandaş için havalandı

Edinilen bilgilere göre, Darende ilçesinde bahçede çalışma yaparken ayağından yaralanan 61 yaşındaki A.K. durumun fark edilmesinin ardından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalesinin ardından A.K.'nin Malatya'ya sevk edilmesi için ambulans helikopter talep edildi. Kısa sürede ilçeye ulaşan hava ambulansı, yaralıyı alarak Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürdü.

A.K.'nin tedavisinin burada devam ettiği öğrenildi.