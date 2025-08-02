Hava basılırken patlayan lastik can aldı

Iğdır'da dün beton ve bims üretimi yapılan iş yerinde Faruk Aycil'in kontrol etmek istediği hava basılan yük aracı lastiği, bir anda patladı.

Lastiğin başında bir kişiyle telefonda konuşan Faruk Aycil, patlama sırasında bulunduğu yerden havaya fırlayıp düşerek ağır yaralandı.

Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aycil, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.