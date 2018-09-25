Türkiye iki gün daha fırtınaların etkisinde, poyrazın hızı satte 70-80 km'ye kadar çıkıyor. Hava daha da soğuyor.



İstanbul ve Ankara sağanak yağmurlu, poyraz çok şiddetli, hissedilen sıcaklık 12 derece şiddetli poyraz var.

Meteoroloji yetkilileri, şiddetli fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşları olumsuzluklara karşı uyardı.



İzmir'de de fırtanının etkisiyle hissedilen sıcaklık 18 dereceye iniyor. Bursa 16 derece.

İzmir'de de sıcaklık kuvvetlenen rüzgarla 24 dereceye düşecek. Antalya ise hala sıcak 30 derece.



Marmara bölgesinde kış havası var, fırtına nedeniyle deniz ulaşımı yine aksıyor, hissedilen sıcaklık 12-14 dereceye kadar inecek, yağmur sürüyor.



İç Anadolu'nun tamamı fırtınanın etkisinde rüzgar Kayseri, Konya boyunca hızı saatte 70 km'yi bulabilir, Eskişehir 11, Konya 16 dereceye inecek.



EGELİLER DİKKAT!



Tüm bölge fırtınanın etkisinde, poyrazın hızı denizde saatte 80 km'li bulubalir, rüzgar çok üşütecek, sahiller 20, Kütahya 15 derece.



Akdeniz'de de rüzgar daha serin esmeye başladı ama Adana hala 32 derece, güneydoğu soğumadan etkilenmeyecek, Diyarbakır 35 derece.



Karadeniz çok soğuyor, fırtına var, Bolu 12, Samsun 14 derece. Tüm bölge yağmurlu ama Samsun ve Ordu'da yağış daha şiddetli. Doğu Anadolu'da biraz soğuyor 18 derece, rüzgar bu bölgede de kuvvetli.



YAĞIŞ VE FIRTINA NE KADAR SÜRECEK? (EN SOĞUK GÜN YARIN)