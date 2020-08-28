Hava durumu: 4.sıcak hava dalgası geliyor (Bugün hava nasıl olacak?)

Bu yaz dördüncü kez Türkiye'yi etkisi altına alacak sıcak hava dalgası ile termometreler 40 dereceyi görecek.



NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, hafta boyunca yurt genelinde görülecek çöl sıcaklıklarına ilişkin bilgi verdi.

Dilek Çalışkan, sıcak hava dalgasının Cezayir ve Libya üzerinden geleceğini belirterek, bu yaz yaşanacak dördüncü kez yaşanacağı bilgisini verdi.

Çalışkan, ''Ağustos ayına kıyasla sıcaklıkların ortalamanın 5 ila 8 derece üstünde olacak. İstanbul 34, Ankara 37, İzmir ve Bodrum arası 40 dereceyi bulacak. Tüm iç kesimler pazardan itibaren 35 dereceleri bulacak'' dedi.

KARADENİZ'DE ORMAN YANGINI UYARISI

Öte yandan artacak sıcaklıklar ile birlikte rüzgarların özellikle Doğu Karadeniz'de kuru esmesi bekleniyor.

Karadeniz'in doğusunda beklenen kuru rüzgarların bölgede yangın tehlikesi oluşturduğunu söyleyen Çalışkan, ''Bu rüzgarlar orman yangını riski anlamına geliyor. Çünkü bu rüzgarlar ağaçları kurutacak. Eğer bir yangın çıkarsa alevler rüzgarın etkisi ile hızla büyüyebilir'' uyarısında bulundu.

Ege ve Akdeniz bölgesinde beklenen rüzgarlar nemli esecek.

Çalışkan ayrıca, etkili olacak rüzgarlara karşı önlem uyarısında bulundu. Lodosun baş ağrısı, uykusuzluk yaratabileceğini söyleyerek, ''Ortamı nemlendirmek gerekebilir. Sersemleten bir rüzgar bu. Böyle günlerde mümkün oldukça dinleneceğeiz. Yoran haraketlerden kaçınmalıyız'' dedi.