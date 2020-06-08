Hava durumu: Aşırı sıcakların ardından yağış geliyor (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tarafından paylaşılan son tahminlere göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek.

Sıcaklıkların artması ile birlikte bazı bölgelerde ani ve kısa süreli yerel yağmurlar görülebilir. Özellikle öğleden sonrası Kastamonu, Giresun, Gümüşhane bölgelerinde yerel yağmurlar bekleniyor.

İstanbul 5 günlük hava durumu

İSTANBUL'DA 30 DERECENİN ARDI YAĞMUR



Marmara Bölgesi'nde esen lodos özellikle İstanbul'da perşembe gününe kadar etkili olacak. İstanbul'da sıcaklığı çarşamba günü 30 derece olması beklenirken, perşembe günü Marmara Bölgesi yeni bir yağışlı hava dalgası altına girecek.

Öte yandan İzmir'de pazartesi günü 30 ila 32 derece sıcaklık yaşayacak. Ardından da yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Haftalık Hava Durumu

(8 - 14 Haziran 2020)

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/iH9LVGVdN0 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) June 7, 2020

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kastamonu çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Kayseri'nin doğusu, Adana ve K. Maraş'ın kuzeyi, Sivas'ın güneyi ile Malatya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağış alacak yerlerde de 1 ila 3 derece arasında sıcaklık azalışı bekleniyor.

🗓️8 Haziran 2020- (Pazartesi)

🌡️Hava sıcaklığı; Yağış alan yerlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/D8aDUJ0fI9 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) June 8, 2020

Bugün bazı yerlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şu şekilde:

Edirne: Parçalı ve az bulutlu, 31



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, 26

Kocaeli: Parçalı ve az bulutlu, 30



İzmir: Parçalı ve az bulutlu, 32



Manisa: Parçalı ve az bulutlu, 33



Muğla: Az bulutlu ve açık, 32Adana:



Antalya: Az bulutlu ve açık, 27



Hatay: Parçalı ve az bulutlu, 36



Ankara: Az bulutlu ve açık, 33



Eskişehir: Az bulutlu ve açık, 30

Konya: Az bulutlu ve açık, 34

Bolu: Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu, 30



Samsun: Parçalı ve az bulutlu, 25



Tokat: Parçalı ve az bulutlu, 34



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, 27



Kars: Parçalı ve az bulutlu, 27



Şanlıurfa: Az bulutlu ve açık, 39

