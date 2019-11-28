Hava durumu: Batı'da sağanak, Doğu'da kar yağışı

Hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi... Ege Bölgesi'nde bugün yer yer hafif sağanak yağış görülürken yarın Ege'de şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor. Erzincan, Kars dolaylarında ise kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Bugün İstanbul'da hava ise 17 derece parçalı bulutluyken haftasonu İstanbul'da hava soğuk ve kuvvetli yağış var.

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Hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi... 

Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile KırklareliEdirneÇanakkaleSamsunOrdu ve Tokat çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Adana'nın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da pazartesi günü etkisi gösteren sağanak yağış ve soğuk hava bugün ara veriyor. Parçalı bulutlu ve 17 derece civarında seyredeceği tahmin edilen hava gece saatlerinde 10 derece olacak.

Cuma ve haftasonu için İstanbul'a sağanak uyarısı: Cuma günü sabah saatlerinde etkisini gösterecek yağışlı hava haftasonu da devam edecek. Pazar günü ise İstanbul'da hava sıcaklığı düşerek 13 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu 14 

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 18 

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 19 

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 21 

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu 17 

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20 

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16 

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17 

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı 3 

Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

VİDEO: BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

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