Hava durumu: Bayramın ilk iki gününe dikkat! (Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?)

Kurban Bayramı'nın ilk iki günü sıcaklıklar yurt genelinde hissedilir derecede artacak.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Kurban Bayramı'nda beklenen hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Yurt genelinde etkili olan sıcaklıklar Kurban Bayramı'nın üçüncü gününe kadar artacak.

SICAKLIKLAR 2-4 DERECE ARTACAK

Hissedilen sıcaklıklarda bir artış beklendiğini ifade eden Dilek Çalışkan, 2 ila 4 derecelik bir yükseliş olabileceğini belirtti. Çalışkan ''Bayramın ilk iki gün çok sıcak yanacağız'' dedi.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'un, Kurban Bayramı'nda 33-34 dereceleri göreceğini belirten Çalışkan, son iki gün için de ''İstanbul biraz rahat nefes alacak. Hem rüzgarlı hem de biraz serinleme var'' açıklamasını yaptı.

Yurt genelinde bazı bölgelerde beklenen sıcaklıkları ise şöyle sıraladı:



İzmir; 37 - Antalya, Bodrum; 38 - Diyarbakır, Gaziantep; 40-42 derece - Ankara 36 - Karadeniz'in sahil kesimlerinde 30-32 derecelere kadar çıkacak.

BAYRAMIN SON İKİ GÜNÜ ÜLKE GENELİ SERİNLİYOR



Bunaltacak havanın yurt genelinde bayramın son iki gününde etkisini azaltacağını belirten Çalışkan, ''Romanya tarafından serin esecek rüzgarlar rahat nefes aldıracak'' söyledi.

''HER KURBAN BAYRAMINDA OLDUĞU GİBİ YAĞIŞ GEÇİŞLERİ...''

Her Kurban Bayramı olduğu gibi bu bayram da es geçmeyecek yağış geçişlerinin beklendiğini söyleyen Çalışkan, ''Bayramın son iki günü Karadeniz ve Anadolu bölgelerinde yağmur geçişleri olacak'' dedi.



SICAK HAVALARA DİKKAT

Beklenen sıcak havalara ilişkin uyarılar da bulunan Çalışkan şu ifadeleri kullandı:

''Sıcaklıklar yüksek değerlerde olduğu için mümkün olduğunca güneşe çıkmamak gerekiyor. Nemli olunca da hava daha rahatsız edici oluyor. Hafif yiyeceklerle beslenmemiz gerekiyor. Bayramın ilk günü yağlı beslenmeyelim ancak son iki günü esen rüzgarlar birlikte kurban etini daha rahat yiyebilriiz.''

''SICAK ÇARPMASI CORONA VİRÜS BELİRTİSİ İLE KARIŞTIRILABİLİR''

Sıcaklık çarpmasının corona virüs belirtileri ile karıştırılabileceğini belirten Çalışkan, ''Güneşin altında fazla kalmak güneş çarpmasına neden olurken baş dönmesi veya mide bulantısı yapabilir. Bunu corona virüs belirtisi ile karıştırabiliriz'' diyerek uyardı.

''NEMLİ HAVALARDA VANTİLATÖR KULLANMAK RİSKLİ''

Çalışkan ayrıca, ''Çok nemli günlerde vantilatör çalıştırmak risklidir. Çünkü ortamdaki aynı havayı sirküle ediyor'' bilgisini verdi.

