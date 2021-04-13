Hava durumu: Bölge bölge değişik bir hava yaşayacağız (Ramazan'da hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Sıcaklıklar yurt genelinde artıyor ancak zaman zaman nisan yağmurları da görülecek.



NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan beklenen hava olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Hafta içi gün gün sıcaklıkların yükseleceğini söyleyen Çalışkan, hafta sonu bazı bölgelerde 30 dereceye varan sıcaklıklar olacağını ifade etti.



Çalışkan, ''Lodos, çöl üzerinden esecek. Bu sebeple Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve ülkenin doğu kesimlerinde sıcaklıklar 30 dereceye kadar çıkacak. Özellikle rüzgar kuru eseceği için de oruç tutanları bu hava zorlabilir'' diyerek uyarıda bulundu.



RAMAZAN'DA HAVA NASIL OLACAK?



Ramazan ayında İstanbul'da inişli çıkışlı diğer bölgelerde de daha oturaklı bir hava olacağını açıklayan Çalışkan, şu ifadelere yer verdi:



''Bugün İstanbul'da yükselen sıcaklıklarda; perşembe, cuma günü biraz düşüş yaşanacak. Hafta sonu ise biraz sıcaklık yükseliyor ancak cumartesi yağış da bekleniyor. Gelecek haftaysa ülkenin güneyi ve iç kesimleri sıcak olurken İstanbul zaman zaman serin kalacak''



İSTANBUL'DA İNİŞLİ ÇIKIŞLI BİR HAVA



Çalışkan, ''Genel olarak net şekilde her yer ısınıyor, her yer soğuyor diyemiyoruz. Bölge bölge değişik bir hava yaşayacağız İstanbul'da hava özellikle inişli-çıkışlı diğer yerler ise daha oturaklı'' dedi.

Haftalık Hava Durumu

(14 - 20 Nisan 2021)

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde hissedilir derece artarak mevsim normalleri civarında, zamanla güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/Mw7tE1v7Fs — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) April 13, 2021

BÖLGE BÖLGE SON DURUM

Bugün, İstanbul az bulutlu 16 derece, çarşamba yağmur geliyor. Ankara sabah puslu, öğle ise güneşli 13 derece. İzmir açık 21 derece, rüzgar hafif esiyor. Bursa ve Antalya güneşli 19 derece. Çarşamba İzmir ve Bursa'da da yağış var.



Marmara'da Salıı güneşli ve ılık bir gün ama Trakya kesiminde kısa süre yağmur olacak. Sıcaklık 17-19 derecelerde, rüzgar ise hafif. Çarşamba günü gelecek yağmur havayı serinletecek.



İç Anadolu'da güneş var. Sadece Kayseri, Sivas tarafı daha bulutlu olacak. Sıcaklık 10 derecenin üzerine çıkacak, çarşamba ise 20'ye yakın olacağı tahmin ediliyor.



Ege güneşli, rüzgar hafif esiyor. Bodrum ve Denizli 21, Kütahya 15 derece. Çarşamba lodos kuvvetli esecek ve sahiller bulutlanacak.



Akdeniz'de Isparta açık 17 derece. Adana biraz bulutlu 20 derece, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır-Mardin hattında yağmur var.

Karadeniz'in batı ve orta kesimleri biraz ısınıyor. Trabzon, Rize ve Arvtin tarafi ise soğuk ve yağışlı, 9-10 derece. Doğu Anadolu'da yağış sürüyor.



VİDEO: YAĞIŞLI HAVA KURAKLIK GERÇEĞİNİ UNUTTURMAMALI