Hava Durumu: Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak?  (20 Kasım 2019)

Bugün (20 Kasım 2019) hava durumu gündüz 22 derece, parçalı bulutlu ve hissedilen sıcaklık ise 19 derece olacak. Gece sıcaklık 12 derecelere kadar düşecek ve hava yine parçalı bulutlu olacak.



Yarın ise (21 Kasım 2019) ise hava durumu gündüz 21 derece, parçalı bulutlu ve hissedilen sıcaklık ise 20 derece olacak. Gece ise sıcaklık 10 derecelere kadar düşecek ve hissedilecek sıcaklık 11 derece olacak. Hava ise parçalı olacak.



Cuma günü (22 Kasım 2019) ise hava durumu gündüz 17 derece, parçalı bulutlu ve hissedilen sıcaklık ise 16 derece olacak. Gece ise sıcaklık 11 derecelere kadar düşecek ve hissedilecek sıcaklık 11 derece olacak. Hava ise sağanak yağışlı olacak.





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