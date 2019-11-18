Hava durumu: Doğu'da sıcaklıklar azalıyor; Ege'de sağanak, İstanbul'da sis

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ve Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi ile İç Anadolu’da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

18 Kasım 2019 - (Pazartesi)

🌡️Hava sıcaklığı; Ülkemizin doğu kesimlerinde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/xfGxwr6Lbq — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 18, 2019

Hava sıcaklığı yurdun doğu kesimlerinde biraz azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'u etkisi altına alan sis ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

İstanbul hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken hava sıcaklığı 22 derece.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 17

İstanbul: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 22

İzmir: Parçalı ve az bulutu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Adana: Az bulutlu ve açık 26

Antalya: Az bulutlu ve açık 24

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 19

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18

Erzurum: Az bulutlu ve açık 10

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 18

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