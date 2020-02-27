Hava durumu: Etkili olan lodos İstanbul'a yağmur taşıyor (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Mersin, Adana ve Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

27 Şubat 2020-(Perşembe)

🌬️Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🗻Çığ Tehlikesine Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Olayına Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı;Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor pic.twitter.com/O4moCEBooK — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 27, 2020

KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde fırtına (50-80 km/sa), Marmara ile Ege'de kuvvetli fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunuyor.

Haftalık Hava Tahmini

(26 Şubat - 03 Mart 2020)

Hava sıcaklıklarında; Çarşamba ve Perşembe günleri batı bölgelerden başlayarak hissedilir derecede artacağı ancak Cuma gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/F25O2X6WrI — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 25, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bölgede etkili olan sağanak yağmurlar rüzgarları daha da şiddetlendirecek.

Cumartesi günü ise tüm yurtta yağış bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde görülen lodosun taşıdığı nemli hava ise İstanbul'da öğle saatlerinde sonra şiddetli yağışı başlatacak.

İstanbul Valiliğinden yapılan uyarıda ise, ''Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Şubat Çarşamba Marmara Bölgesi’nde öğle saatlerinde başlayan ve 27 Şubat Perşembe etkisini kaybedecek lodos fırtınası için meteorolojik uyarıda bulundu'' ifadelerini kullandı.

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İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerimizde beklenen hava tahmini ise şu şekilde,



Edirne: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı, 17



İstanbul: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, 18



Kocaeli: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı, 22



Denizli: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, 17



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 19



Kütahya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, 15



Manisa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, 20



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, 19



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 17



Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ilçeleri, gece saatlerinde il geneli yağmur ve sağanak yağışlı, 13



Eskişehir: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, 18



Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, 15



Düzce: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, 18

Kastamonu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu, 13



Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, 19



Amasya: Parçalı zamanla çok bulutlu, 20



Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, 21



Trabzon: Parçalı bulutlu, 19



Malatya: Parçalı ve az bulutlu, 12



Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, 16



Gaziantep: Parçalı bulutlu, 15

