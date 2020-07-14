Hava durumu: Hafta boyunca yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek (Bugün hava nasıl olacak?)

Yurt genelinde hissedilen serin hava hafta boyunca üşütecek…

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, serin ve yağışlı hava hakkında bilgi verdi.



Bu hafta özellikle yurdun kuzey bölgelerinde başta Marmara Bölgesi’nde İstanbul olmak üzere Ege Bölgesi, Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi’nde rüzgarların serin esmesi bekleniyor.



Dilek Çalışkan, ‘’Özellikle yurdun kuzey kesimlerinde rüzgarlar bizi biraz üşütecek. Uzun kollu giymeye ihtiyacımız olabilir’’ dedi.



Dün Karadeniz’in doğusundaki aşırı yağışlar ve ardından gelen sel felaketini hatırlatan Çalışkan, ‘’Doğu’da dün gerçekleşen şiddetli yağışlar bugün bölgede etkisini azaltarak devam edecek’’ bilgisini verdi.



‘’TEMMUZ’DA MAYIS’I YAŞIYOR GİBİYİZ’’



Öte yandan serin ve yağışlı havanın cumadan itibaren yerini sıcak ve bunaltıcı havaya bırakacağını da aktaran Çalışkan, ‘’Aslında Temmuz’da mayısı yaşıyor gibiyiz. Ancak özellikle Pazar, Pazartesi ve Salı günü sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor’’ açıklamasında bulundu.



Çalışkan sözlerine şunları da ekleyerek yeni haftada yurdun İç Anadolu, Ege ve Akdeniz Bölgeleri’ni uyardı:



‘Yeni haftada sıcaklıkların İç Anadolu, Ege ve Akdeniz’de 40 derecelere yaklaşması bekleniyor’’



BU YAĞIŞLAR YENİ NORMALİMİZ Mİ?



Dilek Çalışkan, özellikle son bir ayda aşırı yağışların hemen ardından gelen sel felaketleri hakkında da bilgi verdi.



Çalışkan, ‘’Yağışların yazın sık ve şiddetli şekilde görülmesi yeni normalimiz olabilir. Belki bu görülen yağışlar yüz yıl önce vardı ancak yakın zamanda bu denli yağışlar görmedik’’ dedi.

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