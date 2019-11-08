Hava durumu: Hafta sonu için planlarınızı yapın!

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, yer yer pus ve sis öngörülüyor.



Sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bölgede cumartesi-pazar havanın açık ve sıcaklığın da ortalama 24-25 civarında olması bekleniyor.

Yurdun genelinde de hafta sonu açık ve mevsim normallerinin üzerinde olacak.

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