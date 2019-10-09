Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre hava durumu tahminleri paylaşıldı. Bugün hava durumu nasıl olacak diye merak edenler için meteoroloji günlük ve saatlik hava durumu tahmini paylaştı. Dün başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde yaşanılan gök gürültülü sağanak yağıştan sonra herkes bugünün hava durumu nasıl olacak öğrenmek istiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ise kuvvetli yağış alacak iller için son dakika haberi geldi.

Son tahminlere göre; Batı, Doğu ve Orta Karadeniz'in kıyı bölümleri ile birlikte Sinop, Rize çevreleriyle birlikte Kastamonu'nın kıyı bölümleri, Artvin'in kuzey ilçeleri ve Trabzon'un doğu kesimleri için kuvvetli olarak sağanak yağış beklenmektedir.

Diğer sağanak yağışının beklendiği bölgeler ve iller ise şunlardır: Batı, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, İstanbul'un kuzey ilçeleri, Sakarya, Eskişehir, Antalya ve Kocaeli çevreleri, Ankara'nın batı ve kuzey kesimleri.

Türkiye'nin 3 büyük ilindeki hava durumu tahminleri ise şöyledir;

İstanbul Hava Durumu

13°C 22°C ve Parçalı Bulutlu

Ankara Hava Durumu

9°C, 22°C ve Parçalı, Çok Bulutlu

İzmir Hava Durumu

15°C, 25°C ve Parçalı Bulutlu



