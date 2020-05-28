Hava durumu İstanbul: Bugün hava nasıl olacak?

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre, dün Ege ve Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışların bugün yer yer yağış geçişli olması ve etkisini azaltması bekleniyor. Yarın ise Özellikle Marmara Bölgesi'nde başta İstanbul olmak üzere yağışlar yine şiddetini artıracak. Öte yandan bölgeye giren yağışlı havanın yaklaşık bir hafta süreceği tahmin ediliyor. Peki bugün hava nasıl olacak, İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte hava durumu İstanbul hakkında merak edilenler...

ntv.com.tr 28.05.2020 - 09:45

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İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi... 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan son tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT

Yağışların; Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın; İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da dün etkili olan yağışlar bugün de sabah saatlerinde kendini gösterecek. İlerleyen saatlerde kuvvetini azaltacak yağmurların, çarşamba gününe kadar görünmesi bekleniyor. 

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