Hava durumu İstanbul: Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan son tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT

Yağışların; Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

🗓️28 Mayıs 2020- (Perşembe)

☔️Kuvvetli Yağışa Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik beklenmiyor. pic.twitter.com/JTcm8SX8CQ — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) May 28, 2020

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın; İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Haftalık Hava Durumu

(28 May - 3 Haz 2020)

Hava sıcaklıklarında Cuma günü iç ve doğu bölgelerde biraz azalacağı, ancak hafta sonu tekrar artarak batı bölgelerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/1Uu36F7ceM — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) May 27, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da dün etkili olan yağışlar bugün de sabah saatlerinde kendini gösterecek. İlerleyen saatlerde kuvvetini azaltacak yağmurların, çarşamba gününe kadar görünmesi bekleniyor.