Hava durumu: İstanbul haftaya sağanak yağmur ile başlayacak (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan son değerlendirmelere göre; akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile gece saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Uşak ve Kütahya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

22 Mart 2020- (Pazar)

🌡️Hava sıcaklığı; Yurt genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/DOzgpdRWII — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 22, 2020

Bugün yurdun büyük bir kısmında yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar ise bugün ortalama hava sıcaklıklarının 5 derece üzerinde.



Haftalık Hava Durumu

(22 - 28 Mart 2020)

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/5xkhdiz3gN — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 21, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU

Akşam doğru güneyli rüzgarların etkisi ile Ege'de bulutlanma artacak. Pazartesi günü ise Ege ve Marmara Bölgesin'de sağanak yağış görülecek.

Özellikle İstanbul'da etkili olacak yağışların yarın gece saatlerinde başlayarak çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

ANLIK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerimizde beklenen hava tahmini ise şu şekilde,



Edirne: Parçalı zamanla çok bulutlu,akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı, 21



İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı, 16



Kocaeli: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı, 19



Denizli: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu, 20



İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu, 20



Adana: Az bulutlu ve açık, 21



Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu, 18



Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu, 16



Eskişehir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu, 18



Bolu: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu, 16



Düzce: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu, 20



Kastamonu: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu, 18



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, 15



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, 13



Malatya: Parçalı ve az bulutlu, 14



Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, 16



Gaziantep: Parçalı ve az bulutlu, 16

