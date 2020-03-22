Hava durumu: İstanbul haftaya sağanak yağmur ile başlayacak (Bugün hava nasıl olacak?)

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre, bugün gece saatlerinde itibaren Marmara ve Ege Bölgesi'nde artan bulutlanma ile birlikte yağış başlayacak. Pazartesi gününe yağmurla uyanacak İstanbul'da yağışların kesilmesi bekleniyor. Bugün ise yurt genelinin sakin ve yağışsız geçmesi sıcaklıkların da mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor.

ntv.com.tr 22.03.2020 - 12:29

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İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi... 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan son değerlendirmelere göre; akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile gece saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Uşak ve Kütahya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün yurdun büyük bir kısmında yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar ise bugün ortalama hava sıcaklıklarının 5 derece üzerinde. 

İSTANBUL HAVA DURUMU

Akşam doğru güneyli rüzgarların etkisi ile Ege'de bulutlanma artacak. Pazartesi günü ise Ege ve Marmara Bölgesin'de sağanak yağış görülecek. 

Özellikle İstanbul'da etkili olacak yağışların yarın gece saatlerinde başlayarak çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

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Bazı illerimizde beklenen hava tahmini ise şu şekilde,

Edirne: Parçalı zamanla çok bulutlu,akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı, 21

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı, 16

Kocaeli: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı, 19

Denizli: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu, 20

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu, 20

Adana: Az bulutlu ve açık, 21

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu, 18

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu, 16

Eskişehir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu, 18

Bolu: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu, 16

Düzce: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu, 20

Kastamonu: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu, 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, 13

Malatya: Parçalı ve az bulutlu, 14

Diyarbakır:  Parçalı ve az bulutlu, 16

Gaziantep: Parçalı ve az bulutlu, 16

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