İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik olmayacak.
Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilen bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
Bölgede Sakarya çevrelerinde hafif sağanak beklenirken rüzgar, doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.