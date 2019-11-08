Hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Hava durumu haberi

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, yer yer pus ve sis öngörülüyor.



Sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



İSTANBUL 3 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İstanbul'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bugün ve yarın çoğunlukla güneşli olan hava pazar günü yerini parçalı bulutlu havaya bırakacak.