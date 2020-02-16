Hava durumu: İstanbul'da güneşli bir hafta bekleniyor (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...



Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu ve Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun olmak üzere, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



Hava sıcaklıklarında ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde 3 ila 5 derece artış görüleceği tahmin ediliyor.

16 Şubat 2020 - (Pazar)

⚠️Yoğun Kar Yağışına Dikkat!

🗻Çığ Tehlikesine Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Hadisesine Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/pntNTE6n1s — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 16, 2020

YOĞUN KAR YAĞIŞI



Yağışların akşam saatlerinden itibaren Hakkari ve Van'ın güney çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.



ÇIĞ TEHLİKESİ



Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi devam ediyor.

Haftalık Hava Tahmini

(16 - 22 Şubat 2020)

Hava sıcaklığının kuzey ve doğu kesimlerde artacağı, batı bölgelerde değişmeyeceği, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/QAqDUJ3shU — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 15, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU

Cuma gününden itibaren İstanbul'da etkisini gösteren yağışlar bugün sabah saatleri itibariyle tamamen etkisini kaybetti. Bölgede etkili olan rüzgar bugün de hissedilen sıcaklıkları düşürebilir.

Pazar günü yer yer parçalı bulutlu ve güneşli havanın etkili olacağı İstanbul'da güneşli bir hafta bekleniyor.

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Bazı illerimizde beklenen hava tahmini ise şu şekilde,



Edirne: Parçalı bulutlu, 13



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde doğusu hafif yağmurlu, 11



Kırklareli: Parçalı bulutlu, 10



Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde hafif yağmurlu,13



Denizli: Parçalı bulutlu, 11



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, 15



Kütahya: Parçalı bulutlu, 6



Muğla: Parçalı bulutlu, 14



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı,16



Antalya: Parçalı bulutlu, 19



Ankara: Parçalı bulutlu, 10



Eskişehir: Parçalı bulutlu, 8



Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, 7



Düzce: Parçalı ve çok bulutlu, 12



Kastamonu: Parçalı ve çok bulutlu, 6



Amasya: Parçalı bulutlu, 10



Samsun: Parçalı bulutlu, 11



Trabzon: Parçalı bulutlu, 11



Malatya: Parçalı ve çok bulutlu, 0



Diyarbakır: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 5



Gaziantep: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, 9