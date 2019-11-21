Hava durumu: İstanbul'da havalar soğuyor, Ege'de sağanak yağış

Hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...
Yurdun batı kesimlerinin parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Balıkesir'in batısı, Çanakkale, Kuzey Ege kıyıları ve Manisa çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
21 Kasım 2019 - (Perşembe)— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 21, 2019
🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/JXxj5ThEuH
İSTANBUL HAVA DURUMU
Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenirken bugün İstanbul 19 derece.
Marmara'nın batısında görülmesi beklenen rüzgar ise İstanbul'da yer yer etkili olacak.
Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren soğuyacak hava Cuma günü İstanbul'a yağış bırakacak.
10 günlük İstanbul hava durumu için alınan tahminlerde ise, İstanbul'da 29 Kasım Cuma gününe kadar sağanak yağış beklenmiyor.
Haftalık Hava Tahmini— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 20, 2019
(21 - 27 Kasım 2019)
Hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren iç ve batı kesimlerde azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/UEr9adg2bW
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 14
İstanbul: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22
İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Adana: Az bulutlu ve açık 24
Antalya: Az bulutlu ve açık 23
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16
Erzurum: Az bulutlu ve açık 9
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 17