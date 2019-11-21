Hava durumu: İstanbul'da havalar soğuyor, Ege'de sağanak yağış

Hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yurdun batı kesimlerinin parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Balıkesir'in batısı, Çanakkale, Kuzey Ege kıyıları ve Manisa çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

VİDEO: HAVA SICAKLIKLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.



21 Kasım 2019 - (Perşembe)

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/JXxj5ThEuH — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 21, 2019

İSTANBUL HAVA DURUMU

Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenirken bugün İstanbul 19 derece.

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İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Marmara'nın batısında görülmesi beklenen rüzgar ise İstanbul'da yer yer etkili olacak.

Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren soğuyacak hava Cuma günü İstanbul'a yağış bırakacak.

10 günlük İstanbul hava durumu için alınan tahminlerde ise, İstanbul'da 29 Kasım Cuma gününe kadar sağanak yağış beklenmiyor.

Haftalık Hava Tahmini

(21 - 27 Kasım 2019)

Hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren iç ve batı kesimlerde azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/UEr9adg2bW — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 20, 2019

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 14

İstanbul: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22

İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Adana: Az bulutlu ve açık 24

Antalya: Az bulutlu ve açık 23

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16

Erzurum: Az bulutlu ve açık 9

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 17

