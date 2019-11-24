Hava durumu: İstanbul'da Pazartesi gününe dikkat

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Burdur, Isparta, Konya'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Pazartesi ise Çanakkale ve Trakya'da sağanak yağış bekleniyor.

Haftalık Hava Tahmini

(24 - 30 Kasım 2019)

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/as8w8xDtK9 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 23, 2019

İzmir Hava Durumu: Pazartesi günü etkili olacak sağanak yağış beraberinde sel ve fırtınayı da getirebilir.

24 Kasım 2019 - (Pazar)

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/EKxykS4nMj — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 24, 2019

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün İstanbul yer yer hafif sağanak yağışla karşı karşıya kalacak. Hava sıcaklığının ise 17 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

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İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İSTANBUL'DA PAZARTESİ VE SALI YAĞIŞ VAR

Hafta boyunca hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken İstanbul'da Pazartesi günü sabah saatlerinde başlayacak yağışın gece saatlerinde etkisinin artması bekleniyor.



Salı günü ise İstanbul'da gündüz 17 derece civarında seyredecek hava sıcaklığı gece saatlerinden itibaren 11 dreceye kadar düşecek. Düşen sıcaklıkla birlikte sağanak yağış bekleniyor.