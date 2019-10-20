İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

20 Ekim 2019 - (Pazar)

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/0P8NBa4Exh — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 20, 2019

METEOROLOLİ'DEN SAĞANAK UYARISI

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı, zaman zaman çok bulutlu olacak.



Erzurum, Tunceli, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır'da öğleden sonra başlayacak gök gürültülü sağanak, gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürecek.



Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği bölgede, rüzgar batı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



Gece en düşük hava sıcaklıkları Kars'ta 2, Ardahan'da 4, Ağrı'da 6, Erzurum'da 7, Iğdır'da 8, Tunceli ve Erzincan'da 10 derece ölçüldü.



Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli, Iğdır ve Erzincan'da 23, Ağrı'da 20, Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 19 derece olması bekleniyor.



İSTANBUL HAVA DURUMU

Dün sabah saatlerinde başlayan sis ve pus İstanbul'da bugün de etkisini gösteriyor.



Yoğun sis İstanbul ulaşımında sıkıntılar yaşatırken bazı vapur seferleri de iptal edilmişti.



Bugün İstanbul'da hava ise parçalı bulutlu ve 22 derece olacak.



İSTANBUL HAVA DURUMU 10 GÜNLÜK

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğu ilçeleri yerel ve hafif olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimleri yer yer pus ve sisli 26

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı bulutlu 29

Samsun: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 21

Trabzon: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26