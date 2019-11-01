Hava durumu: İstanbul'da yağış bitti, pastırma yazı geliyor

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

İstanbul hava durumu! Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul ve Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.



Cumartesi günü hava bulutlu, gece 11, gündüz 17 derece seviyesinde olacak. Soğuk ve yağışlı hava, pazar günü rüzgarın lodosa dönmesiyle ısınacak. Pazar günü çoğunlukla güneşli bir gökyüzü bekleniyor.



Önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının gece 16, gündüz ise 24 derece seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.



Halk arasında "pastırma yazı" olarak alınan kasımda mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının, ay ortasından itibaren düşeceği değerlendiriliyor.



ORTALAMA 34 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ



Öte yandan İstanbul'da dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle şehrin bazı noktalarında su baskınları oldu.



İBB'den yapılan açıklamada İstanbul İtfaiyesi de gece boyunca 13 ayrı binadan gelen su basması ihbarı üzerine çalışma yaptı.



Gece boyunca özellikle Karadeniz'e kıyısı olan kuzey ilçelerimizde ve Boğaz çevresinde etkili olan sağanak neticesinde en fazla Kilyos ve Anadolu Fenerinde 80-85 kilogram civarında yağış kaydedildi. İstanbul genelinde ortalama 34 kilogram yağış kaydedildi.



Yer yer kuvvetli olmak üzere devam eden aralıklı sağanak geçişlerinin öğlen saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi ve şehri terk etmesi bekleniyor.



Sağanak ile birlikte rüzgarın kuzeyden aralıklarla fırtına şeklinde saatte 40-60 kilometre esmeye devam edeceği, sıcaklıkların 14 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Cumartesi günü ise hava az bulutlu, gece 11, gündüz 16 derece seviyesinde olacak. Soğuk ve yağışlı hava pazar günü rüzgarın lodosa dönmesiyle ısınacak. Pazar günü çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, sıcaklıkların kademe kademe artarak 20 derecelerin üzerine çıkması bekleniyor.



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01 Kasım 2019 - (Cuma)

Hava Sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/lM6UhMyAt1 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 1, 2019

DOĞU ANADOLU VE DOĞU KARADENİZ İÇİN KAR UYARISI



Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas çevreleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri (Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin bin metre üzeri yüksek kesimleri, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri) ile Sivas çevrelerinde, gece saatlerinden sonra da Doğu Anadolu'nun kuzeyinde (Erzurum, Kars, Ardahan ile Ağrı, Erzincan ve Tunceli'nin kuzeyinin yüksek kesimlerinde) karla karışık yağmur ve kar yağacağı tahmin ediliyor.



BUGÜN İSE İSTANBUL 16 DERECE

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri ile öğleden sonra il geneli yağmur ve sağanak yağışlı 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 22

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 9

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

YURT GENELİ HAVA DURUMU (GÖKHAN ABUR ANLATTI)