Hava durumu: Kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Güney ve İç Ege ile Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Bilecik çevreleri ile zamanla Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Amasya, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yoğun kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Adana ve Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya'nın kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

SOĞUK HAVA NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Kırım üzerinden gelen soğuk hava bugün Marmara, Karadeniz Bölgesi'nin etkisi altına alırken yarın tüm yurtta kendisini gösterecek. Ülke genelinde görülen soğuk havanın ise cuma gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.



Cumartesi günü Ege ve Marmara Bölgesi'nde bir kaç derecelik artış görülse de iç ve doğu kesimlerde sdon ve buzlanma devam edecek.



16 Mart 2020- (Pazartesi)

☔️Kuvvetli Yağışa Dikkat!

🌬️Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

❄️Zirai Don Riskine Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 12 derece) olmak üzere yurt genelinde azalacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/MAixW7W4xq — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 16, 2020

HAVA SICAKLIKLARINDA DÜŞÜŞ

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 12 derece) olmak üzere yurt genelinde azalacağı tahmin ediliyor.



FIRTINA UYARISI

Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimler ile akşam saatlerine kadar Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Akdeniz bölgesinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ZİRAİ DON

Trakya, Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’da zirai don bekleniyor.

Haftalık Hava Durumu

(16 - 22 Mart 2020)

Hava sıcaklıklarının Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede azalarak Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/sjqwCMU3rv — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 15, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU

Hava sıcaklıklarının 7 derece olması beklenen İstanbul'da hissedilen sıcaklıklar rüzgarın etkisi ile 4 dereceye kadar düşecek.

İstanbul'da gün içerisinde yerel yağışlar aralıklı olarak görülebilir.

ANLIK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerimizde beklenen hava tahmini ise şu şekilde,



Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, 8



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, 7



Kocaeli: Çok bulutlu, 6



Denizli: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, 9



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmurlu, 13



Kütahya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı, 1

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor, 19



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde, akşam saatlerinde doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor, 17



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı, 4



Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 3



Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 2



Düzce: Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde hafif yağmurlu, 5



Kastamonu: Parçalı çok bulutlu ve kar yağışlı, 1



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur, iç kesimlerde yoğun kar şeklinde bekleniyor, 5



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor, 6



Malatya: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor, 12



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor, 14



Gaziantep: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 16

