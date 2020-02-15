Hava durumu: Kuvvetli yağış ve fırtınaya dikkat (Hafta sonu hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Ülke genelinde çok bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Tunceli, Bingöl ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ve Bolu ile Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların İzmir'in güney kesimleri Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

15 Şubat 2020 - (Cumartesi)

⚠️Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

🗻Çığ Tehlikesine Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Hadisesine Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/VdRTVMCpwg — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 15, 2020

Meteoroloji'den aktarılan son tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinde sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalırken iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacak.

ÇIĞ TEHLİKESİ HALA SÜRÜYOR

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Haftalık Hava Tahmini

(15- 21 Şubat 2020)

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde artacağı, batı bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/wMj2zqGAOE — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 14, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi'nde bugün hissedilen sıcaklıklarda 1 ila 3 derece azalış görülebilir. İstanbul'da gece saatlerinden itibaren görülen yağışlar yarın etkisini kaybedecek.

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Bazı illerimizde beklenen hava tahmini ise şu şekilde,



Edirne: Çok bulutlu, zamanla hafif yağmurlu, 12



İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, 10



Kırklareli: Çok bulutlu, zamanla hafif yağmurlu, 11



Kocaeli: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, 10



Denizli: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 10



İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor, 13



Kütahya: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 6



Muğla: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor, 10



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu, 13



Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, 13



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kısa süreli ve hafif yağmurlu, 8



Eskişehir: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 5



Bolu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı, 6



Düzce: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 10



Kastamonu: Çok bulutlu, 5



Amasya: Parçalı, zamanla çok bulutlu, 10



Samsun: Parçalı bulutlu, 15

Trabzon: Parçalı bulutlu, 12

Kars: Parçalı bulutlu, -2



Malatya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif kar yağışlı, -4



Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı, sabah saatlerinde puslu ve sisli, 3



Gaziantep: Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı, 2

