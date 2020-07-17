Hava durumu: Libya sıcakları geliyor (Bugün hava nasıl olacak?)

Libya üzerinden gelmesi beklenen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alacak.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, beklenen sıcak havaya ilişkin bilgi verdi.

Dilek Çalışkan beklenen sıcaklıkların Türkiye'de her zaman yaşanmayacağını belirterek, ''Libya üzerinden gelecek sıcak hava dalgası bu sene üçüncü kez görülecek'' dedi.

Başta yurdun doğu bölgelerinde oldukça etkili olması beklenen sıcak havanın İç Anadolu ve Akdeniz'de de etki düzeyinin yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi gününden başlayarak pazar günü de sıcaklıkların artacağı İstanbul'da rüzgarlar sıcak esecek. Bölgede sıcaklıkların 32 ila 33 derece olması bekleniyor.

Çalışkan, ''İstanbul'da pazartesi günü sağanak yağış görülebilir. Bununla beraber batıda sıcaklıklar salı ve çarşamba günü biraz düşebilir'' açıklamasında bulundu.

40 DERECEYE VARAN SICAKLIKLAR KAPIDA

Pazar günü ve sonrasında ise İzmir, Muğla, Denizli, Antalya, Ankara 37-40 derecelere çıkacak.

Beklenen sıcaklıklara ilişkin Çalışkan, ''Yurdun batı kesimlerinde nem yapar ancak İç Anadolu Bölgesi ve Doğu'da kuru sıcak yapar. Bu sıcaklar gölgede 37 derece ise güneşin altında 10 derece eklemek lazım'' dedi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi bu yazın en sıcakları ölçülecek. Şu an 40 derece ancak 45 derecelere dayanacak



KARADENİZ'DE YAĞIŞLAR ARA VERİYOR

Çalışkan yağışların ara vereceğini belirterek, ''Karadeniz'de başta Bolu, Kastamonu olmak üzere sıcaklıkların 37 derecelere çıkması bekleniyor'' dedi.

''SICAK HAVALAR FARK ETMEDEN HASTA EDEBİLİR''

Beklenen sıcak hava şartlarında mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulunan Dilek Çalışkan, ''Tavşansanız kaplumbağa gibi hareket etmeniz gerekiyor'' dedi.

Çalışkan ayrıca, ''Sıcak havalar sizi fark etmeden hasta edebilir'' diyerek sözlerine şunları da ekledi:

''Böyle günlerde aşırı yağlı yiyeceklerden uzak durulması gerekiyor ve bol bol sıvı tüketilmeli''