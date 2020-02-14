Hava durumu: Marmara ve Ege için kuvvetli sağanak uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...



Yurt genelinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken soğuk hava doğuda etkisini sürdürüyor. Elazığ'da ise hafif şekilde görülen kar yağışı devam ediyor. Hissedilen sıcaklıkların düştüğü Elazığ'da, kar yağışı çarşambaya kadar devam edecek.



Doğuda birçok ilde kar yağışı beklenmiyor fakat çığ riski devam ediyor.



Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak yağışlar görülüyor. Artvin'de ise hava oldukça soğuk ve ilerleyen saatlerde kar yağışı bekleniyor.



Batı ise yeni bir yağışlı hava dalgasının altına giriyor. Yağışlar Marmara'da kuvvetlenirken Ege'nin güney kesimleri ve Batı Akdeniz'de yağışlar daha da güçlenecek ve su baskını ihtimalini artıracak. Özellikle İzmir, Muğla ve Aydın civarlarında bekleniyor.

14 Şubat 2020 - (Cuma)

🗻Çığ Tehlikesine Dikkat!

🌨️Kar Erimelerine Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Hadisesine Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/EcsKxiMJUD — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 14, 2020

KAR ERİMELERİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin 500 metre altında yüksekliğe sahip yerlerinde kar erimeleri bekleniyor. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde kar yağışlarının, kıyı kesimlerde yağmur ve kar erimeleri oluşabilir.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Haftalık Hava Tahmini

(14- 20 Şubat 2020)

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/fes1KRr26s — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 13, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU



Marmara'da sıcaklıklar artmaya devam ediyor. İlerleyen saatlerde etkili olması beklenen yağışlı hava İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacak.



Yarın ise yağışlar bölgede kuvvetini artıracak. Pazar günü ise hafif yağmur geçişleri görülebilir.



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İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerimizde beklenen hava tahmini ise şu şekilde,



Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu, 14



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, 11



Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu, 13



Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, 14



Denizli: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, 15



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, 16



Kütahya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, 10



Muğla: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, 12



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, 13



Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, 14



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, 8



Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatleirnde yağmurlu, 7



Bolu: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu yer yer kar yağışlı, 7



Düzce: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, 11



Kastamonu: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, 7



Amasya: Parçalı bulutlu, 9



Samsun: Parçalı ve az bulutlu, 12



Trabzon: Parçalı bulutlu, 9



Kars: Parçalı ve çok bulutlu, -4



Malatya: Parçalı bulutlu, -1



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, 3



Gaziantep: Parçalı ve çok bulutlu, 4