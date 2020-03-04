Hava durumu: Marmara'da sağanak yağış

Şu anda Bulgaristan üzerinde bulunan ve kuvvetli yağışlar bırakan sis ilerleyen saatlerde Edirne ve Kırklareli'ni etkisi altına alacak. Ve yarın tüm Marmara bu kuvvetli yağışların etkisi altına girmiş olacak.

Bir başka bulut kümesi de Yunanistan üzerinden Ege'ye geldi. Bu akşam yağışlar başlayacak ve yarın İzmir, Aydın, Manisa Denizli, Bodrum ve Muğla başta olmak üzere kuvvetli yağışlar Batı Akdeniz'e ilerleyecek. Antalya başta olmak üzere Batı Akdeniz'e de kuvvetli sağanakların başlamasına neden olacak. Özellikle de Burdur Isparta arasını kuvvetli yağışlar etkileyecek.



Yarın Doğu Karadeniz bölgesi hariç yağışlar devam edecek. Cumartesi günü ise yağışlar büyük ölçüde kesilecek. Pazar günü hava ılık ama Batı Trakya'dan başlayıp ülke yeni bir yağış dalgası altına girecek.

Sıcaklıklar düne göre biraz azaldı. Marmara'da da hava sıcaklıkları birkaç derece azalmış olmasına rağmen mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur

Marmara Bölgesi'nde hava yer yer parçalı bulutlu ilerleyen saatlerde artan bulutun etkisiyle Çanakkale Edirne arasında yağış başlaması öngörülüyor.



İstanbul'da beklenen en yüksek sıcaklık 18 derece.



Bugün yurt genelinde yağış beklenmezken İstanbul'da hissedilen sıcaklık 13 derece. Yarın ise yağışla biraz serinleme var.

04 Mart 2020- (Çarşamba)

🌬️Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/SJTksj3g7A — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 4, 2020

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) aktardığı bilgiye göre, doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

MGM ayrıca rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.