Hava durumu: Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkların Marmara bölgesinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, Ege ve iç kesimlerde 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak yağışlı 22 derece



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 15 derece



İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 26 derece



Adana: Az bulutlu ve açık 28 derece



Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 26 derece



Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 20 derece



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 19 derece



Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 17

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27 derece