Hava durumu: Meteoroloji'den 12 il için sağanak uyarısı

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Başta İç Anadolu Bölgesi olmak üzere yurdun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kastamonu, Kilis, Gaziantep çevrelerinde yağışlı geçeceği tahmin edilirken Doğu Anadolu'da Erzincan, Muş, Bingöl civarından yoğun kar yağışı bekleniyor.

30 Kasım 2019 - (Cumartesi)

⚠️Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

⚠️Yoğun Kar Yağışına Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/yR0Ik6aBgC — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 30, 2019

ŞİDDETLİ YAĞMURA TEDBİR UYARISI

Cumartesi günü (bugün) beklenen yağışların; öğle saatlerinden sonra, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



İSTANBUL HAVA DURUMU



Sıcaklıklar Marmara Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken rüzgarların, batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da bugün hava sıcaklığı ise, 16 derece olması beklenirken öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen gök gürültü sağanak yağış İstanbul'u etkisi altına alacak. Öğle saatlerinde başlayan yağışın gece saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.



Haftalık Hava Tahmini

(30 Kasım - 06 Aralık 2019)

Hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/IZEZPOvKWg — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 29, 2019

Yarın ise İstanbul'da hava sıcaklığı gündüz 9 derece civarında olması bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren etkili olacak sağanak yağış ile İstanbul'da hafta sonu yağışlı geçecek.

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