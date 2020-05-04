Hava durumu: Meteoroloji'den 5 gün boyunca sürecek yağış uyarısı

Meteoroloji'nin yeni haftaya dair tahminlerine göre günlerce Türkiye genelinde yağışlı ve bulutlu bir hava hakim olacak.



Tahminlere göre hafta sonuna kadar sürecek sağanak yağışlar zaman zaman ara verse de bazı noktalarda etkisini kuvvetli şekilde gösterecek.



UYARI LİSTESİNDE İSTANBUL DA VAR



Meteoroloji’nin bugün için yayımladığı sağanak yağış uyarısı şu şekilde:



''Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde görülecek yağışların akşam saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bolu, Düzce ve Adana çevreleri ile Osmaniye’nin batısında yerel kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.''

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Malatya ve Elazığ dışında Doğu Anadolu bölge geneli ile Giresun, Gaziantep, Kilis ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Düzce ve Adana çevreleri ile Osmaniye’nin batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

İstanbul: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerine kadar il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Adana: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 22

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Samsun: Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Trabzon: Çok bulutlu 22

Erzurum: Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 24