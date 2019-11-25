Hava durumu: Meteoroloji'den 9 il için kuvvetli sağanak ve rüzgar uyarısı

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir, Zonguldak, Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m), Muğla çevreleri ile Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 Kg/m ve üzeri) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

25 Kasım 2019 - (Pazartesi)

⚠️Kuvvetli ve Şiddetli Yağışlara Dikkat!

⚠️Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/ryPqVI2mrA — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 25, 2019

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına (60-80 km/sa), kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi'nde beklenen yağış bugün Marmara'nın batısı başta olmak üzere etkisi göstermeye başladı.

Yağışların gün içinde Marmara'nın güneyine ilerleyerek şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul ise sabah saatlerin 17 derecelik bir hava ile karşılaştı. Akşam ve özellikle gece saatlerinde ise İstanbul'da şiddetli yağış bekleniyor.

Salı günü de etkisini gösterecek yağış çarşamba günü bölgesel yağışlarla birlikte etkisini kaybedecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 19

İzmir: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 16



Adana: Parçalı bulutlu 23



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli, akşam ve gece saatlerinde Antalya Merkez, Aksu, Döşemealtı, Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.) 19

Samsun: Parçalı bulutlu 18

Trabzon: Parçalı bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli 7

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 15