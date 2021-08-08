Hava durumu: Meteoroloji'den Batı Karadeniz için çok kuvvetli yağış uyarısı (8 Ağustos 2021 bugün hava nasıl olacak?)

Hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndne (MGM) yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun ve Van'ın doğusunda kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

🗓8 Ağustos 2021 (Pazar)

☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

🌡Hava Sıcaklığı: Batı ve doğu kesimlerde biraz artacağı, iç kesimlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/b9it7VIwBt — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) August 8, 2021

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ANİ SEL VE SU BASKINI UYARISI

Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Çankırı, Adana, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında metrekareye 21-50 kg düşmesi beklenirken; Sakarya, Zonguldak, Düzce, Samsun ve Ordu ile Giresun’un batısında metrekareye 51-100 kg arasında düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji bu bölgeler için ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

GÜNEYDOĞU'DA TOZ TAŞINIMINA DİKKAT!

Öte yandna, Meteoroloji, bugün yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiğini ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini belirterek hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dair uyarıda bulundu.

HAVA SICAKLIKLARI AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının; iç ve batı bölgelerde 4 ila 12 derece azalacağı, doğu kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla ülkenin doğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İzmir: Az bulutlu 31

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 37

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 39

HAFTALIK HAVA DURUMU

Haftalık Hava Durumu

(8 - 14 Ağustos 2021)

Mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde yer yer altında seyredecek olan hava sıcaklıklarının, önümüzdeki hafta içerisinde Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerine yükselecek. pic.twitter.com/EWmPV22A3o — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) August 7, 2021

ANTALYA'DA SOĞUTMA ÇALIŞMASINI DOĞA DEVRALDI