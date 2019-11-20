Hava Durumu: Meteoroloji'den Cuma günü için yağış uyarısı

Hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi... Yurt genelinde bugün ve yarın için yağış beklenemezken Meteoroloji'den yapılan son tahminlerde Türkiye Cuma ve Pazartesi günleri arası yağış alacak.
Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı ve iç bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
20 Kasım 2019 - (Çarşamba)— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 20, 2019
🌡️Hava sıcaklığı; Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı ve iç bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/ZuI7iyQ79X
İSTANBUL HAVA DURUMU
Sabah saatlerinde etkisini gösteren sis ve pus öğle saatlerine doğru sıcaklık artışı ile birlikte İstanbul'da kayboldu.
Bugün İstanbul'da hava sıcaklığı 20 derece ve parçalı bulutlu.
İSTANBUL'DA PERŞEMBE SOĞUK CUMA YAĞMURLU
Yurt genelinde Cuma günü etkisini göstermesi beklenen yağışlı hava, İstanbul'da; Perşembe günü gece saatlerinde soğuyan hava ile birlikte Cuma günü gece saatlerinde etkili olacak.
Haftalık Hava Tahmini— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 20, 2019
(21 - 27 Kasım 2019)
Hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren iç ve batı kesimlerde azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/UEr9adg2bW
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 14
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu 20
İzmir: Az bulutlu 22
Adana: Az bulutlu ve açık 24
Antalya: Az bulutlu ve açık 23
Samsun: Parçalı bulutlu 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16
Erzurum: Az bulutlu ve açık 10
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 20