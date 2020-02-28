Hava durumu: Meteoroloji'den cumartesi günü için yurt geneli yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra Erzurum ve Muş çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

28 Şubat 2020-(Cuma)

🌬️Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🗻Çığ Tehlikesine Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Olayına Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı;Kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/6qXgGd4oKD — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 28, 2020

KUVVETLİ RÜZGAR



Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



ÇIĞ TEHLİKESİ



Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Haftalık Hava Tahmini

(28 Şubat - 05 Mart 2020)

Hava sıcaklıklarının yarın (Cuma) kuzey kesimlerden başlayarak hafta sonunda ülke genelinde hissedilir derecede azalacağı, ancak hafta başından itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/PgGCgCn8Ja — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 27, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde Trakya ile gece saatlerinden sonra bölge genelinde aralıklı yağmur öngörülürken yağışların bugün ve yarın İstanbul'da da etkili olması bekleniyor.

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İSTANBUL HAVA DURUMU

Bazı illerimizde beklenen hava tahmini ise şu şekilde,



Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, 14



﻿İstanbul﻿: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, 12



Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, 15



Denizli: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, 15



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı, 16



Kütahya: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, 11



Manisa: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, 15



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 19



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 19



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatler ile akşam saatlerinden sonra yağmurlu, 12



Eskişehir: Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, 14



Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, 12



Düzce: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, 17



Kastamonu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yağmurlu, 11



Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, 13



Amasya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 16



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 13



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, 15



Malatya: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, 14



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 15



Gaziantep: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, 17

