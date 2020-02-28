Hava durumu: Meteoroloji'den cumartesi günü için yurt geneli yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre, özellikle Marmara Bölgesi'nde etkili olan lodos bölgeyi nemli hava taşıyarak yağışı başlattı. Akşam saatlerinde Trakya ile gece saatlerinden sonra Marmara genelinde aralıklı sağanak yağış beklenirken yarın yurt genelini yağmurlu hava etkisi altına alacak. Peki bugün hava nasıl olacak?

ntv.com.tr 28.02.2020 - 10:36

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İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi... 

Yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra Erzurum ve Muş çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde Trakya ile gece saatlerinden sonra bölge genelinde aralıklı yağmur öngörülürken yağışların bugün ve yarın İstanbul'da da etkili olması bekleniyor.

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Bazı illerimizde beklenen hava tahmini ise şu şekilde,

Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, 14

﻿İstanbul﻿: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, 12

Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, 15

Denizli: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı, 16

Kütahya: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, 11

Manisa: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, 15

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 19

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 19

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatler ile akşam saatlerinden sonra yağmurlu, 12
 
Eskişehir: Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, 14

Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, 12

Düzce: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, 17

Kastamonu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yağmurlu, 11

Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, 13

Amasya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, 15

Malatya: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, 14

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 15

Gaziantep: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, 17

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