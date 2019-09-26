Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ile Ordu, Tokat, Amasya çevreleri ve Samsun'un doğusunda bugün hafif sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün Türkiye'nin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ile Ordu, Tokat, Amasya çevreleri ve Samsun'un doğusunda hafif sağanak öngörülüyor. Diğer
yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ile 5 derece artarak, yurt genelinde mevsim
normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL?
İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...
İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu ve 26 derece olması beklenirken yarın İstanbul'da yağmur bekleniyor.