Hava durumu: Meteoroloji'den Ege ve Akdeniz için şiddetli yağış uyarısı

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Marmara'nın batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Bilecik, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çorum, Tokat ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, Sivas, Erzurum, Kars, Ağrı, Bitlis ve Hakkari'nin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Haftalık Hava Tahmini

(13 - 19 Aralık 2019)

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği; hafta sonundan itibaren ülke genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/A0LQJncUTR — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 12, 2019

İSTANBUL HAVA DURUMU

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak beklenen bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis öngörülüyor.



Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.



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İstanbul bugün yer yer etkisini göstermesi beklenen bölgesel yağışlar yarın yerini açık bir havaya bırakacak.

Hafta sonu İstanbul'da hava durumu ise, parçalı bulutlu ve güneşli geçmesi beklenirken sıcaklıklar 14-15 derece olacak.

İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu 9



İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 14



İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 15



Adana: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 16



Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 17



Samsun: Çok bulutlu 16



Trabzon: Çok bulutlu 15



Erzurum: Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı 2



Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu 10