İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Meteoroloji ve İstanbul Valiliğinin uyarılarının ardından kentte beklenen gök gürültülü sağanak yağış, birçok bölgede etkili olurken gökyüzü şimşeklerle aydınlandı.

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Birçok ilçe ve adreste vatandaşlar tarafından itfaiye ve belediye ekiplerine su baskını ihbarında bulunuldu.

İtfaiye ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait ekipler, su birikintisi riski taşıyan yol ve bölgelerde önlemler alırken bazı bölgelerde trafik akışını yönlendirmeye çalıştı.

Bakırköy Şükran Çiftliği Sokağı'nda fırtına nedeniyle bir araç devrildi. Belediye ekiplerince etrafı güvenlik şeridiyle kapatılan ağaç, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden kaldırıldı.İstanbul'un Anadolu yakasındaki Üsküdar, Ataşehir, Maltepe, Ümraniye, Beykoz ilçelerinde de kuvvetli fırtına ve sağanak etkisini gösterdi.



Maltepe Zümrütevler Mahallesi Nazlı İlker Sokak'taki 6 katlı bir binanın çatısı uçtu. Binanın alt katındaki galerinin önündeki park halindeki araçların üzerine düşen parçalar nedeniyle 5 araçta hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilerek, tehlike arz eden parçalar temizlendi.



Kartal Uğur mumcu Mahallesi Ak Zambak Sokak'ta da bir ağaç devrildi. Belediye ve iftaiye ekiplerince devrilen ağaç motorla kesilerek yoldan kaldırıldı.Yağış ve fırtına nedeniyle trafik ekiplerinin de olası trafik kazalarına karşı ana arter ve caddelerde devriye görevleri sürüyor.

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5 Ekim 2019 - (Cumartesi)

⚠️Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

⚠️Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/97cqH8GZHS — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 5, 2019

Muğla’nın kıyı kesimi, Antalya'nın doğu ilçeleri, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Afyonkarahisar çevrelerinde güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar bekleniyor.



Yağışların, sabah saatlerinde Muğla’nın kıyı kesiminde, öğleden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde ve gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Rüzgar, akşam saatlerine kadar Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Afyonkarahisar çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi öneriliyor.



Hava sıcaklıklarının; iç ve batı kesimlerde 4 - 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.