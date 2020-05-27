Hava durumu: Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı

ntv.com.tr 27.05.2020 - 10:22
İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...
Bugün batıda hemen hemen kış havası hakim olacak. Özellikle Marmara Bölgesi'nde başta olmak üzere sağanak yağış ve yer yer dolu yağışları bekleniyor. Hava gün boyunca da kapalı seyredecek.
Marmara ve Ege Bölgesi'nde etkili olacak yağışların yarın şiddetini azaltması ancak cuma günü tekrar kuvvetlenmesi bekleniyor.
Doğu'da ise sıcak bir hava hakim, ve yer yer çöz tozu oluşması bekleniyor.
🗓️27 Mayıs 2020- (Çarşamba)— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) May 27, 2020
☔️Kuvvetli Yağışa Dikkat!
💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!
🌡️Hava sıcaklığı; Marmara ve Ege'de 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 dereceği artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/CS4hPiDJDH
Haftalık Hava Durumu— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) May 26, 2020
(27 Mayıs - 2 Haziran 2020)
Hava sıcaklıklarının; batı bölgelerde değişmeyerek mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında, doğu bölgelerde ise biraz artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/fqegTajg21
Bazı bölgelerde beklenen hava tahminleri şu şekilde,
Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 23
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 18
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 20
Kütahya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor, 14
Manisa: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor, 21
Adana: Az bulutlu ve açık, 33
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 23
Ankara: Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 24
Eskişehir: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor, 14
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, 19
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, 19
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 30
Gaziantep: Az bulutlu ve açık, 29
VİDEO: NTV METEOROLOJİ UZMANI ANLATTI