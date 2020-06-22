Hava durumu: Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...



Yurt genelinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre, Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta, Burdur, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Ülke genelindeki yağışların, perşembeden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Öte yandan hafta sonu için de bu kez aşırı sıcak uyarısında bulunuyor.

🗓️22 Haziran 2020- (Pazartesi)

🌡️Hava sıcaklığı; İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/mTnypnXc7b — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) June 22, 2020

YURDUN İÇ KESİMLERİNDE SICAKLIKLAR ARTIYOR



Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Haftalık Hava Durumu

(22 - 28 Haziran 2020)

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde biraz artacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/tXxRd6U4hB — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) June 21, 2020

BURSA-KESTEL SEL BÖLGESİ HAVA DURUMU

Bursa'da bugün hafif yağış geçişleri bekleniyor. Anbcak yarın bölge yeniden sağanak yağışlı havayı yaşayacak.

Bursa'nın Kestel ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağış sel felaketine neden oldu. Sele kapılan 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu. AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul 5 günlük hava durumu

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün yer yer sağanak yağış bekleniyor. Özellikle gündüz saatlerinde etkili olacak yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yağışların 3 gün boyunca sağanak geçişli olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan bugün bölgede beklenen hava sıcaklığı 27 derece.