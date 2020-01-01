Hava durumu: Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre Marmara ve Ege Bölgesi'nde şiddetli rüzgar beklenirken iki bölgeye sağanak yağış ve yer yer karla karışık yağmur bekleniyor.

soğuk kar yağmur istanbul 1.jpg

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi... 

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Muğla, Konya, Burdur, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Konya, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

MARMARA VE EGE'DE FIRTINA

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esecek. 

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul ve doğusunun aralıklı yağmurlu geçeceği bölgede yağışların Kocaeli ve Sakarya'nın yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.

Vatandaşların, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 6

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 10

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 16

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 16

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 10

Trabzon: Çok bulutlu ve yağmurlu 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 0

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu 11

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...