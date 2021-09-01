Hava durumu: Meteoroloji'den Karadeniz için sel uyarısı

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Karadeniz Bölgesi yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji, şiddetli yağışların perşembe ve cuma günü bölgede etkili olacağı uyarısında bulundu, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmasını istedi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmeye göre, sağanak geçişleri yarından itibaren Karadeniz Bölgesi'nde etkili olacak.



Yağışların perşembe ve cuma günleri Trabzon'un doğusu ve Rize çevresi ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı (100 kilogram/metrekare üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

Samsun’un doğusu ve Ordu’da perşembe ve cuma günleri beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (21-60 Kg/m2), Giresun ve Trabzon çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.



Yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesiminde perşembe günü kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.



Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR



Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıkların azalacağını açıkladı. İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, serin ve yağışlı havanın yurdun kuzey ve iç kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, yarından itibaren hissedilir derecede azalacak.



Marmara Bölgesi genelinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altına ineceği tahmin ediliyor. Bölgede günün en yüksek hava sıcaklıklarının, İstanbul'da 27-26, Edirne’de 29-27, Kırklareli’de 27-24, Tekirdağ’da 27-25, Kocaeli’de 27-26, Sakarya’da 24-22, Yalova’da 25-23 dereceler civarında seyretmesi bekleniyor.

SEL FELAKETİ NASIL GELDİ?