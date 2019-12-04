Hava durumu: Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve buzlanma uyarısı

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre, bugün yurt genelinin yağmurlu olacağı Doğu Karadeniz'de başta Artvin, Trabzon olmak üzere şiddetli yağış görüleceği, İç Anadolu Bölgesi'nde ise Ankara, Konya'da kar yağışı beklendiği bildirildi. İstanbul ise bugün yağmurlu ve hissedilir sıcaklık 4 derece.

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İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi... 

Yurdun büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bursa ve Bilecik'te kuvvetli karla karışık yağmur, Eskişehir ve Kütahya ile Ankara'nın güneybatı, Afyonkarahisar'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI AZALIYOR

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

MARMARA'DA KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış, kuvvetli rüzgarın etkisi ile hissedilir hava sıcaklığında belirgin bir azalış yaşatıyor. 

Bugün etkili olacak sağanak yağışın önümüzdeki 5 gün İstanbul'da etkisini göstermesi beklenmiyor.

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İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların; güneybatı ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 3

İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu 10

İzmir: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 12

Bursa: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı (Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor) 9 

EDİRNE'YE YILIN İLK KARI DÜŞTÜ EDİRNE'YE YILIN İLK KARI DÜŞTÜ

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 18

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 18

Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu (Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor) 9

Trabzon: Çok bulutlu ve kuvvetli yağmurlu 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı 1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 11 

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