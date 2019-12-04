Hava durumu: Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yurdun büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bursa ve Bilecik'te kuvvetli karla karışık yağmur, Eskişehir ve Kütahya ile Ankara'nın güneybatı, Afyonkarahisar'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

04 Aralık 2019 - (Çarşamba)

⚠️Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

🌨️Yoğun Kar Yağışına Dikkat!

⚠️Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/qmMuAoFYyT — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 4, 2019

HAVA SICAKLIĞI AZALIYOR

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

MARMARA'DA KUVVETLİ RÜZGAR



Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Haftalık Hava Tahmini

(04 - 10 Aralık 2019)

Hava sıcaklıklarının; Çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/4bXfu8NLR8 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 3, 2019

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış, kuvvetli rüzgarın etkisi ile hissedilir hava sıcaklığında belirgin bir azalış yaşatıyor.

Bugün etkili olacak sağanak yağışın önümüzdeki 5 gün İstanbul'da etkisini göstermesi beklenmiyor.

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İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların; güneybatı ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 3



İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu 10



İzmir: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 12



Bursa: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı (Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor) 9

EDİRNE'YE YILIN İLK KARI DÜŞTÜ

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 18



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 18



Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu (Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor) 9



Trabzon: Çok bulutlu ve kuvvetli yağmurlu 11



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı 1



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 11