Hava durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi: Kıyı Ege ve Akdeniz'in kuzeyi başta olmak üzere İstanbul'da pazartesi gününe dikkat!

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Yalova, Bursa, Manisa, Uşak, Denizli ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer yer pus hadisesi bekleniyor.

23 Kasım 2019 - (Cumartesi)

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/e1PtUQFOme — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 23, 2019

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İSTANBUL HAVA DURUMU

Sabah ve gece saatlerinde İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sis ve pus bekleniyor.

Bugün gündüz saatlerinde İstanbul'da hava sıcaklığı 16 derece olacağı tahmin edilirlen aralıklı olarak yağış bekleniyor.

Haftalık Hava Tahmini

(23 - 29 Kasım 2019)

Hava sıcaklıklarının; Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/fCb78BOwQh — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 22, 2019

İSTANBUL'DA PAZARTESİ GÜNÜNE DİKKAT

Bugün etkisini göstersen aralıklı yağışların pazar günü İstanbul'da etkili olması beklenmiyor.



Pazartesi ise, İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur akşam ve gece saatlerinde şiddetli yağışa dönerken sıcaklığın 12 derece civarında olması bekleniyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 18

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Adana: Parçalı ve az bulutlu 24

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17

Erzurum: Az bulutlu ve açık 6

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 16