Hava durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre, bugün yurdun batı kesimlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yağışla birlikte etkili olacak rüzgarlar; Marmara, Ege Bölgesi'nde sıcaklıkları 3 derece düşürecek. Özellikle de İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Aydın oluşabilecek sel ve su taşkınlarına karşı uyarılıyor.

ntv.com.tr 23.06.2020 - 10:15

Hava durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

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Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Osmaniye, Hatay-Dörtyol, Amasya ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, Aydın, Muğla'nın kıyı kesimleri, Ankara’nın kuzey ve batı ilçeleri ile Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BATIDA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, batı bölgelerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Genellikle batı ve güneybatı, Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara, Kuzey Ege (İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya), Batı Karadeniz, Aydın, Muğla'nın kıyı kesimleri, Ankara’nın kuzey ve batı ilçeleri ile Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, eğimin yüksek olduğu yerlerde heyelan, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli olunması gerektiği yönünde uyarıda bulunuldu. 

İSTANBUL'DA BUGÜN NASIL OLACAK?

Marmara Bölgesi'nde beklenen çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağış, İstanbul'u da etkileyecek. Öğle saatlerinde kısa süreli ancak kuvvetli olması beklenen yağış, yarın da yer yer kendini gösterecek. 

Bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 30

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 26

Trabzon: Parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 27

Erzurum: Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

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