Hava durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Osmaniye, Hatay-Dörtyol, Amasya ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, Aydın, Muğla'nın kıyı kesimleri, Ankara’nın kuzey ve batı ilçeleri ile Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BATIDA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, batı bölgelerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Genellikle batı ve güneybatı, Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

🗓️23 Haziran 2020- (Salı)

⛈️Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, batı bölgelerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/3VYu6xdBtc — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) June 23, 2020

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara, Kuzey Ege (İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya), Batı Karadeniz, Aydın, Muğla'nın kıyı kesimleri, Ankara’nın kuzey ve batı ilçeleri ile Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, eğimin yüksek olduğu yerlerde heyelan, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli olunması gerektiği yönünde uyarıda bulunuldu.



Haftalık Hava Durumu

(23 - 29 Haziran 2020)

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/aCT2v1GCqt — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) June 22, 2020

İSTANBUL'DA BUGÜN NASIL OLACAK?

Marmara Bölgesi'nde beklenen çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağış, İstanbul'u da etkileyecek. Öğle saatlerinde kısa süreli ancak kuvvetli olması beklenen yağış, yarın da yer yer kendini gösterecek.

Bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28



Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 30



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26



Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 26



Trabzon: Parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 27



Erzurum: Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu 26



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37