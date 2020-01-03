Hava durumu: Meteoroloji'den Mersin ve Adana için sağanak uyarısı (İstanbul'da yağışlara 2 gün ara)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Karaman, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Güneydoğu Anadolu ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

MERSİN VE ADANA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ

Mersin'in doğu ilçeleri ile Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerindeki yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m) olacağı tahmin ediliyor.

03 Ocak 2020 - (Cuma)

⚠️Kuvvetli Yağışlara Dikkat! #Mersin #Hatay #Adana

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/Nv9YGdGy6V — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 3, 2020

MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



Haftalık Hava Tahmini (03 - 09 Ocak 2020)

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/MIqYy7csbk — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 2, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul geçirdiği yağışlı bir haftanın ardından iki gün bölgede yağış beklenmiyor. Bugün sabah saatlerinde yer yer etkili olan yağış öğle saatlerine doğru etkisini kaybedecek.

ANLIK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 5



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 9



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 12



Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. 12



Antalya: Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 16



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 9



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 10



Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı -1



Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu, sabah ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5