Hava durumu: Meteoroloji'den 'öğle saatlerinden sonra sağanak yağış tedbiri' uyarısı

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre, Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanak yağış, İstanbul'da öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış şeklinde kendini gösterecek. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor.

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İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi... 

Başta İç Anadolu Bölgesi olmak üzere yurdun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kastamonu, Kilis, Gaziantep çevrelerinde yağışlı geçeceği tahmin edilirken Doğu Anadolu'da Erzincan, Muş, Bingöl civarından yoğun kar yağışı bekleniyor. 

ŞİDDETLİ YAĞMURA TEDBİR UYARISI

Cumartesi günü (bugün) beklenen yağışların; öğle saatlerinden sonra, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Sıcaklıklar Marmara Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken rüzgarların, batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da bugün hava sıcaklığı ise, 16 derece olması beklenirken öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen gök gürültü sağanak yağış İstanbul'u etkisi altına alacak. Öğle saatlerinde başlayan yağışın gece saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

Yarın ise İstanbul'da hava sıcaklığı gündüz 9 derece civarında olması bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren etkili olacak sağanak yağış ile İstanbul'da hafta sonu yağışlı geçecek.

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