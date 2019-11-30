Hava durumu: Meteoroloji'den 'öğle saatlerinden sonra sağanak yağış tedbiri' uyarısı

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...
Başta İç Anadolu Bölgesi olmak üzere yurdun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kastamonu, Kilis, Gaziantep çevrelerinde yağışlı geçeceği tahmin edilirken Doğu Anadolu'da Erzincan, Muş, Bingöl civarından yoğun kar yağışı bekleniyor.
30 Kasım 2019 - (Cumartesi)— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 30, 2019
⚠️Kuvvetli Yağışlara Dikkat!
⚠️Yoğun Kar Yağışına Dikkat!
🌡️Hava sıcaklığı; Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/yR0Ik6aBgC
ŞİDDETLİ YAĞMURA TEDBİR UYARISI
Cumartesi günü (bugün) beklenen yağışların; öğle saatlerinden sonra, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Yağışların; öğle saatlerinden sonra, #İstanbul, #Kocaeli, #Sakarya, #Osmaniye, #Hatay, #Kahramanmaraş, #Erzincan, #Tunceli, #Erzurum, #Bingöl, #Muş ve #Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 30, 2019
İSTANBUL HAVA DURUMU
Sıcaklıklar Marmara Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken rüzgarların, batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da bugün hava sıcaklığı ise, 16 derece olması beklenirken öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen gök gürültü sağanak yağış İstanbul'u etkisi altına alacak. Öğle saatlerinde başlayan yağışın gece saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.
Haftalık Hava Tahmini— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 29, 2019
(30 Kasım - 06 Aralık 2019)
Hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/IZEZPOvKWg
Yarın ise İstanbul'da hava sıcaklığı gündüz 9 derece civarında olması bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren etkili olacak sağanak yağış ile İstanbul'da hafta sonu yağışlı geçecek.
İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?