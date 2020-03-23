Hava durumu: Meteoroloji'den sağanak uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre yurt genelinin bugünden itibaren yağışlı bir haftaya girmesi beklenirken bugün İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Ege Bölgesi'nde yer yer sağanak yağış bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte yurt geneli hava durumu...

Anadolu Ajansı 23.03.2020 - 13:12

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İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi... 

Türkiye'nin batısı ile İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Güneydoğu Anadolu, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Konya ve Şırnak çevrelerinde yarın sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Konya, Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak öngörülüyor.

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Bazı illerimizde beklenen hava tahmini ise şu şekilde,

Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 12

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 12

Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 13

Denizli: Çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu bu sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı, 18

Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, 19

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimleri bugün (Pazartesi) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı, 18

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı, 16

Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı, 15

Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı, 15

Düzce: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı, 18

Kastamonu: Parçalı ve çok bulutlu, 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, 13

Trabzon: Parçalı bulutlu, 14

Malatya: Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı, 18

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, 20-

Gaziantep: Parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı, 19

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