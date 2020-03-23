Hava durumu: Meteoroloji'den sağanak uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Türkiye'nin batısı ile İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Güneydoğu Anadolu, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Konya ve Şırnak çevrelerinde yarın sağanak bekleniyor.



23 Mart 2020- (Pazartesi)

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/OM9VYCxu8R — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 23, 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.



Haftalık Hava Durumu

(23 - 29 Mart 2020)

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/DMxq4wCySn — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 22, 2020

Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Konya, Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak öngörülüyor.

İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerimizde beklenen hava tahmini ise şu şekilde,



Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 12



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 12



Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 13



Denizli: Çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu bu sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı, 18



Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, 19



Antalya: Parçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimleri bugün (Pazartesi) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı, 18



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı, 16



Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı, 15



Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı, 15



Düzce: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı, 18



Kastamonu: Parçalı ve çok bulutlu, 16



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, 13



Trabzon: Parçalı bulutlu, 14



Malatya: Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı, 18



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, 20-



Gaziantep: Parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı, 19

