İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.



Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Sakarya, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Erzincan çevreleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey, Kırklareli'nin doğu kıyılarında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

25 Ekim 2019 - (Cuma)

Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesine dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/eGfb3DtSWf — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 25, 2019

Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olması öngörülüyor.

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